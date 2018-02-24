Доработка функционала learta.ru Prestashop 1.6
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От заказчика поступило довольно сложное задание по изменению функционала интернет - магазина learta.ru на движке Prestashop 1.6. Нужно было
реалзовать сложную логику просчета дат отгрузки и доставки товара
потребителю. Дата отгрузки считалась исходя из времени работы склада,
его выходных и праздничных дней и начиналась от текущей даты. А дата
доставки отсчитывалась исходя из даты отгрузки и времени работы,
выходных и праздничных дней у перевозчика.
Сложная логика расчетов была реализована в модели движка, для успешного определения даты
использовались стандартные функции рнр для работы с датами, такие как
date(), strtotime() и другие методы определения текущего и будущего
времени.
Задача выполнена в полном объеме, готовая работа отдана заказчику.