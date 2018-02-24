Доработка функционала learta.ru Prestashop 1.6

От заказчика поступило довольно сложное задание по изменению функционала интернет - магазина learta.ru на движке Prestashop 1.6. Нужно было

реалзовать сложную логику просчета дат отгрузки и доставки товара

потребителю. Дата отгрузки считалась исходя из времени работы склада,

его выходных и праздничных дней и начиналась от текущей даты. А дата

доставки отсчитывалась исходя из даты отгрузки и времени работы,

выходных и праздничных дней у перевозчика.

Сложная логика расчетов была реализована в модели движка, для успешного определения даты

использовались стандартные функции рнр для работы с датами, такие как

date(), strtotime() и другие методы определения текущего и будущего

времени.

Задача выполнена в полном объеме, готовая работа отдана заказчику.