Доработка сайта на WordPress c WooCommerce

ТехЗадание:

Требуется внести много правок, некоторые по составленному ТЗ, некоторые по моему желанию. В основном нужно править код темы на WooCommerce (Front-end), основной файл CSS, привести записи в более читабельный вид, правильно отформатировать все страницы сайта и карточки товаров, установка и связка Google Analytics, внутренняя оптимизация сайта, в том числе оптимизация скорости загрузки сайта для мобильных и ПК по Google Page Speed Insight до 90, в том числе оптимизация кода на сайте, правильной оптимизации картинок, выставление alt у картинок, удаление лишних

плагинов и др. мусора, настроить на хостинге кэширование и выделенный IP, после внесения всех дополнений и правок на сайт, проверить его мобильную версию под распространенные экраны, исправить и адаптировать при необходимости. Остальные правки по заданию от SEO-шника - метатеги, дескр, перелинковки и др.

Статус: -Выполнен