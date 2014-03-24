Drupal шаблон для РСБЦ

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Выполнена верстка Drupal шаблона и публикация контента для сайта Российско — Сингапурского делового совета при ТПП РФ. Особенности шаблона:
- галерея и слайдер изображений из галереи на главной
- дополнительный тип материалов «мероприятия»
- частичная мультиязычность — основная информация представлена на двух языках (русский и английский)
- опросы