Drupal шаблон для РСБЦ

Выполнена верстка Drupal шаблона и публикация контента для сайта Российско — Сингапурского делового совета при ТПП РФ. Особенности шаблона:

галерея и слайдер изображений из галереи на главной

дополнительный тип материалов «мероприятия»

частичная мультиязычность — основная информация представлена на двух языках (русский и английский)

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