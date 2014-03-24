Drupal шаблон для ТТЛК

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Выполнен перенос HTML сайта customs1.ru на платформу Drupal 7. Сохранен прежний дизайн. Особенности шаблона:
- добавлен калькулятор для расчета вместимости контейнера
- добавлена форма обратной связи
- добавлена форма заказа расчета
- все данные с форм собираются в админке; возможность выгрузки данных в excel формате
- переработаны стандартные комментарии Drupal
- к статьям и новостям добавлена система рейтинга
- статьи и новости сортируются по дате и рейтингу