Drupal шаблон для ТТЛК

Добавлена
10 лет назад
173 просмотра
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Выполнен перенос HTML сайта customs1.ru на платформу Drupal 7. Сохранен прежний дизайн. Особенности шаблона:

  • добавлен калькулятор для расчета вместимости контейнера
  • добавлена форма обратной связи
  • добавлена форма заказа расчета
  • все данные с форм собираются в админке; возможность выгрузки данных в excel формате
  • переработаны стандартные комментарии Drupal
  • к статьям и новостям добавлена система рейтинга
  • статьи и новости сортируются по дате и рейтингу