Ellie Williams (одностраничный лендинг на WordPress)

Обзор сайта: https://www.youtube.com/watch?v=8kRzkXmS1Ag&t=3s

Демонстрация возможностей кастомизации: https://www.youtube.com/watch?v=yQiYbt1-qkY

Этот одностраничный лендинг был разработан на WordPress. Сначала я подготовил дизайн в Figma, сверстал макет и перенес готовую вёрстку на WP, добавив возможность кастомизации сайта (загрузка фотографий, изменение раздела About Me, изменение заголовков и контента страницы)



Самой сложной частью работы было добавление слайдера в разделе "Portfolio", я писал его на чистом JS без использования каких-либо готовых решений.

Вот ссылка на GitHub репозиторий: https://github.com/MrNikolay/EllieWilliams