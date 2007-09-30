Hairloss Talk

Добавлена
16 лет назад
155 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Наименование работ: Интеграция форума phpBB3 в шаблон сайта.

Описание задания:

Необходимо надстроить вокруг форума phpBB3 шаблон сайта. Сам форум переверстать в соответствии с прилагаемым рисунком (GIF).

Время выполнения: ~10 часов (включая верстку шаблона сайта).

Примечание: это был мой первый пыт в работе с шаблонами форума phpBB3.