Hairloss Talk

Наименование работ: Интеграция форума phpBB3 в шаблон сайта.

Описание задания:

Необходимо надстроить вокруг форума phpBB3 шаблон сайта. Сам форум переверстать в соответствии с прилагаемым рисунком (GIF).

Время выполнения: ~10 часов (включая верстку шаблона сайта).

Примечание: это был мой первый пыт в работе с шаблонами форума phpBB3.