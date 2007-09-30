Hairloss Talk

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Наименование работ: Интеграция форума phpBB3 в шаблон сайта.
Описание задания:
Необходимо надстроить вокруг форума phpBB3 шаблон сайта. Сам форум переверстать в соответствии с прилагаемым рисунком (GIF).
Время выполнения: ~10 часов (включая верстку шаблона сайта).
Примечание: это был мой первый пыт в работе с шаблонами форума phpBB3.