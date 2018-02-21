Интернет магазин "КОНЕКТБИОФАРМ"

Разработка интернет магазина компании "КОНЕКТБИОФАРМ"

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Сайт: bioimplantat.ru

Компания ООО «Конектбиофарм» г. Москва, была основана в 2000 году частными лицами на базе лаборатории патофизиологии соединительной ткани Института ревматологии РАМН. Основными направлениями научно-практической дея­тельности фирмы «Конектбиофарм» в настоящее время являются: разработка новых форм биокомпозиционных остеопластических материалови совершенствование компанией «Конектбиофарм» уже имеющихся типов биокомпозици­онных материалов