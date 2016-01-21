Интернет магазин женской бижутерии Pandora
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CMS: 1С Битрикс
Сайт: pandora-sharm.com
Pandora – это уникальный мир ювелирных украшений, для неповторимых,
особенных женщин, умеющих созидать, приумножать и экспериментировать!
Браслеты Пандора – вдохновляют женщин выразить свою индивидуальность!
Все женщины имеют свои личные истории, им всегда есть что рассказать!
Личная коллекция подвесок-шармов – это целая жизненная история, о тех
особых моментах, которые делают женщин неповторимыми, и напоминает им,
кто они.
Вот почему приобретая соответствующие важным событиям, шармы Пандора,
мы запечатлеваем эти моменты и делаем их «незабываемыми». Выбрав из
богатства подвесок, браслетов и кулонов, свою «особенную», памятную
историю! Вы выразите свой личный, неповторимый и индивидуальный стиль!
Приобретая Пандора украшения интернет магазин - гарантирует их высокое
качество! Серебро 925 пробы и золото 585 пробы, также изделия украшены
камнями кубического циркония, муранского стекла, и натурального дерева.
При этом все шармы являются изделиями ручной работы с уникальным
дизайном! Не мало важно что, браслет Пандора цена всегда соответствует
качеству!
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внимание на все детали и моменты! И следим, чтобы покупки были
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