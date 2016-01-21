Интернет магазин женской бижутерии Pandora

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CMS: 1С Битрикс

Сайт: pandora-sharm.com

Pandora – это уникальный мир ювелирных украшений, для неповторимых,

особенных женщин, умеющих созидать, приумножать и экспериментировать!

Браслеты Пандора – вдохновляют женщин выразить свою индивидуальность!

Все женщины имеют свои личные истории, им всегда есть что рассказать!

Личная коллекция подвесок-шармов – это целая жизненная история, о тех

особых моментах, которые делают женщин неповторимыми, и напоминает им,

кто они.

Вот почему приобретая соответствующие важным событиям, шармы Пандора,

мы запечатлеваем эти моменты и делаем их «незабываемыми». Выбрав из

богатства подвесок, браслетов и кулонов, свою «особенную», памятную

историю! Вы выразите свой личный, неповторимый и индивидуальный стиль!

Приобретая Пандора украшения интернет магазин - гарантирует их высокое

качество! Серебро 925 пробы и золото 585 пробы, также изделия украшены

камнями кубического циркония, муранского стекла, и натурального дерева.

При этом все шармы являются изделиями ручной работы с уникальным

дизайном! Не мало важно что, браслет Пандора цена всегда соответствует

качеству!

Сервис нашего интернет-магазина Вас приятно удивит! Мы обращаем

внимание на все детали и моменты! И следим, чтобы покупки были

исключительно приятными и комфортными в первую очередь для Вас дорогие

клиенты! Поэтому принимая решение браслет Пандора купить, вы можете быть

уверенны, что покупка оправдает ваши ожидания на 100%!!! Регулярные

распродажи перед праздниками и не только дополнят Вам хорошего

настроения.