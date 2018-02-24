Изменение функционала hranirecept.ru - Wordpress

Основной задачей, которая была поставлена предо мной как перед разработчиком, была установка и настройка корректной работы поиска от Яндекса. Поиск установлен с учетом всех требований заказчика, проверена его работа в разных условиях и разными запросами. Код формы был лаконично вписан в действующий функционал, в результате чего адаптивность не пострадала.

Также были поставлены задачи по изменению алгоритма вывода записей в блоге. Сайт имел структуру с двумя сайдбарами, в которых выводились рандомно статьи. Заказчиком была поставлена задача в сайдбарах выводить ссылки с короткими заголовками полезых продуктов и болезней, а уже непосредственно после перехода по ссылке должны были отображаться статьи с истинными тайтлами.

Задача реализована методом добавления произвольных полей в Wordpress, а также незначительным изменением алгоритма вывода записей в цикле. Теперь записи выводятся исходя из рубрики (продукты, болезни) и не пересекаются.

Отзыв по выполненной работе:

https://www.weblancer.net/users/DenDevin/reviews/#review_419016