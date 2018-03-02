Название проекта: корпоративный сайт компании PageGroup.

CMS: wordpress

Ссылка на сайт: http://www.wpstaging.website/

Мои работы по данному сайту:

- Полная посадка готовой верстки на wordpress c помощью плагина ACF;

- Кастомизация админ панели под клиента (редактирования всех нужных для клиента элементов сайта).

Время потраченное на данную работу: 2 недели.