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Название проекта: корпоративный сайт компании PageGroup.
CMS: wordpress
Ссылка на сайт: http://www.wpstaging.website/
Мои работы по данному сайту:
- Полная посадка готовой верстки на wordpress c помощью плагина ACF;
- Кастомизация админ панели под клиента (редактирования всех нужных для клиента элементов сайта).
Время потраченное на данную работу: 2 недели.