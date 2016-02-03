Проект представляет собой игровой ресурс для общения геймеров на територии СНГ.

Пользовательская часть

Вывод последних новостей, комментариев. Удобная панель добавления публикаций. Возможность подписки на игры/пользователей/теги с последующим формированием ленты интересов с выдачей самых интересных результатов.

Регистрация через социальные сети, партнерская программа по продаже игр. Система уведомлений о новых событиях.

Административная часть

Управление пользователями, публикациями, существующими профилями игр, управление закрепленными записями в шапке. Модераторские элементы управления:

просмотр жалоб, последник комментариев и т.д. Имеется внутренний асинхронный чат для общения команды сайта с возможностью добавления новых конференций для переговоров.

Архитектура движка позволяет делать тонкое распределение прав между пользователями и их группами.

Ресурс был написан и разработан с нуля.

При разработке использовались такие фреймворки, как: Codeigniter, jQuery, jQuery UI. Присутствует ajax-асинхронность во фронтэнде. Присутствует мобильная версия сайта.