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Проект представляет собой игровой ресурс для общения геймеров на територии СНГ.
Пользовательская часть
Вывод последних новостей, комментариев. Удобная панель добавления публикаций. Возможность подписки на игры/пользователей/теги с последующим формированием ленты интересов с выдачей самых интересных результатов.
Регистрация через социальные сети, партнерская программа по продаже игр. Система уведомлений о новых событиях.
Административная часть
Управление пользователями, публикациями, существующими профилями игр, управление закрепленными записями в шапке. Модераторские элементы управления:
просмотр жалоб, последник комментариев и т.д. Имеется внутренний асинхронный чат для общения команды сайта с возможностью добавления новых конференций для переговоров.
Архитектура движка позволяет делать тонкое распределение прав между пользователями и их группами.
Ресурс был написан и разработан с нуля.
При разработке использовались такие фреймворки, как: Codeigniter, jQuery, jQuery UI. Присутствует ajax-асинхронность во фронтэнде. Присутствует мобильная версия сайта.