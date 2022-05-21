LMS СИСТЕМА ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ

Заказчиком системы LMS от AVADA-MEDIA является образовательная платформа, которая включает в себя более 50 разнообразных курсов, а преподавательский состав – более 70 профессионалов в разных сферах.

Конечным продуктом, который получил заказчик, стала качественная LMS система. Система управления обучением (LMS) позволяет фиксировать количество учеников и учителей. Интерфейс включает в себя функции прямых трансляций от преподавателей. Инструменты статистики помогают оформлять статистические данные (успеваемость, посещаемость). Учащиеся имеют возможность просматривать список выбранных курсов, их наполнение и т.д. Для удобства хранения данных о студентах, была создана единая база. Каждый студент имеет свой личный кабинет для более удобного использования платформы. Коммуникация между студентами и преподавателями, а также между коллегами поддерживается с помощью открытых групп и чатов.

Панель инструментов для студентов содержит расписание занятий, а также информацию о начале и окончании занятий. С помощью этой системы управления обучением преподаватели могут разрабатывать учебные планы, создавать новые обучающие материалы, а также позже вносить изменения. LMS предоставляет возможность проверки знаний всех студентов используя разнообразные тесты, домашние задания, зачеты и т.д. Преподаватели могут больше времени уделить создание современных видео уроков, обучающих программ и курсов, в то время как система займется отчетами. В конечном итоге клиент получил систему, которая экономит его время, финансы, увеличивает качество коммуникации с клиентами (студентами), качество предоставляемых услуг.