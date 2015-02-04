Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Международный сервис проведения вебинаров Webinar.tw
Выполненные работы:
- Установка и настройка шаблона
- Настройка мультиязычности
- Перенос всех материалов со строй версии сайта
- Подключение и настройка сторонних скриптов
- Верстка в стиле шаблона
- Адаптивная верстка
- Мобильная версия сайта