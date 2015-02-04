Международный сервис проведения вебинаров

Добавлена
9 лет назад
231 просмотр
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Международный сервис проведения вебинаров Webinar.tw

Выполненные работы:

  • Установка и настройка шаблона
  • Настройка мультиязычности
  • Перенос всех материалов со строй версии сайта
  • Подключение и настройка сторонних скриптов
  • Верстка в стиле шаблона
  • Адаптивная верстка
  • Мобильная версия сайта
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