MyPiromania - Интернет-магазин на WordPress
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3 года назад
Интернет-магазин на WordPress, созданный под дизайн заказчика.
Что было реализовано:
- Адаптив под мобильные устройства
- Возможность для заказчика полностью изменить сайт под свой вкус. Включая абсолютно весь текст, картинки, каталог, абсолютно всё на сайте. Использован плагин Advanced Custom Fields
- Оптимизация сайта
- Удобный каталог, где в каждой странице есть свой уникальный дизайн
- Оформление заказа
- Лендинг, портфолио, контакты, карты
- Анимации (с учётом оптимизации), поиск по сайту, и прочие мелкие вещи