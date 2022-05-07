MyPiromania - Интернет-магазин на WordPress

Добавлена
3 года назад
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Интернет-магазин на WordPress, созданный под дизайн заказчика.

Что было реализовано:

  • Адаптив под мобильные устройства
  • Возможность для заказчика полностью изменить сайт под свой вкус. Включая абсолютно весь текст, картинки, каталог, абсолютно всё на сайте. Использован плагин Advanced Custom Fields
  • Оптимизация сайта
  • Удобный каталог, где в каждой странице есть свой уникальный дизайн
  • Оформление заказа
  • Лендинг, портфолио, контакты, карты
  • Анимации (с учётом оптимизации), поиск по сайту, и прочие мелкие вещи
WordPress