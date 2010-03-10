Новостной портал

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Системы управления (CMS)
Добавлена
14 лет назад
416 просмотров
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http://zadonbass.org/

Принимал участие в разработке:

  • Создание структуры сайта.
  • Интеграция с дизайном.
  • Настройка и администрирование CMS.
  • Кастомизация шаблонов.
  • Кастомизация компонентов.
  • Интеграция стороннего API.
  • Рефакторинг.
CMS 1c Bitrix