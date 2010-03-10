Новостной портал

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Системы управления (CMS)
Добавлена416 просмотров
14 лет назад
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Принимал участие в разработке:
- Создание структуры сайта.
- Интеграция с дизайном.
- Настройка и администрирование CMS.
- Кастомизация шаблонов.
- Кастомизация компонентов.
- Интеграция стороннего API.
- Рефакторинг.