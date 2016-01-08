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Одностраничный сайт на Modx Revo
Системы управления (CMS)
Добавлена
8 лет назад
407 просмотров
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Фон сайта - слайдер для проектов справа. Проекты редактируются через админку.
http://kafedra.moscow
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930 КБ
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2 МБ
Кирилл
ShKirusha
Был
2 года назад
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