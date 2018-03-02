Одностраничный сайт строительной компании RSK
Добавлена153 просмотра
6 лет назад
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Название проекта: Одностраничный сайт строительной компании RSK
CMS: wordpress
Ссылка на сайт: http://rskodessa.com/
Мои работы по данному сайту:
- полная посадка готовой верстки на wordpress c помощью плагина ACF;
- кастомизация админ панели под клиента (скрытие всех лишних пунктов меню и оставлены только нужные пункты для клиента, возможность редактирования всех нужных для клиента элементов сайта);
- ускорение админ-панели за счет отключения у вордпреса проверки обновлений;
- стилизация и изменение админ панели.
Нестандартные и интересные задачи по данному проекту:
- нестандартный блок редактирования в админ панели "Тарифные планы".
Время потраченное на данную работу: 4 рабочих дня