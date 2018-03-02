Одностраничный сайт строительной компании ЮДИСТРОЙ
Добавлена143 просмотра
6 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Название проекта: Одностраничный сайт строительной компании ЮДИСТРОЙ.
CMS: wordpress
Ссылка на сайт: http://orion.udistroy.com.ua/
Мои работы по данному сайту:
- Полная посадка готовой верстки на wordpress c помощью плагина ACF;
- Кастомизация админ панели под клиента (возможность редактирования всех нужных для клиента элементов сайта);
- Ускорение админ-панели за счет отключения у вордпреса проверки обновлений.
Нестандартные и интересные задачи по данному проекту:
- Добавление дома в списке связано с добавлением его метки на карте.
Время потраченное на данную работу: 5 дней.