Название проекта: Одностраничный сайт строительной компании ЮДИСТРОЙ.

CMS: wordpress

Ссылка на сайт: http://orion.udistroy.com.ua/

Мои работы по данному сайту:

- Полная посадка готовой верстки на wordpress c помощью плагина ACF;

- Кастомизация админ панели под клиента (возможность редактирования всех нужных для клиента элементов сайта);

- Ускорение админ-панели за счет отключения у вордпреса проверки обновлений.

Нестандартные и интересные задачи по данному проекту:

- Добавление дома в списке связано с добавлением его метки на карте.

Время потраченное на данную работу: 5 дней.