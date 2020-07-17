ПЕРВЫЙ ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР - корпоративный сайт

Компания начала свою деятельность в 2017 году и обратилась в компанию SEO Cocktail с запросом на разработку корпоративного сайта.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

разработать корпоративный сайт с привлекательным дизайном, удобными каталогом услуг и обратной связью

создать удобную административную панель, которая поможет легко работать с каталогом услуг и контентом

создать посадочные страницы на основные направления деятельности компании

написать тексты

запустить продвижение сайта

ИНСТРУМЕНТЫ

Adobe Photoshop

HTML/CSS (Bootstrap)

jQuery

PHP, Smarty, MySQL

ЭТАПЫ

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ КАТАЛОГА

Было решено сделать 2 функциональных меню навигации. Одно отвечает за информацию о самой компании, другое - основные направления деятельности.

ОФОРМЛЕНИЕ ПОСАДОЧНЫХ СТРАНИЦ

Так как тематика сайта достаточно сложная, то не каждый пользователь знает все нюансы. Было принято решение оформить текстами посадочные страницы, чтобы дать информацию пользователю об услугах.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КОМПАНИИ

Так как компания имеет всего 1 филиал и может показаться пользователю ненадежной, мы поработали над дизайном, чтобы он выглядел максимально представительно.

Подробнее о проекте:

https://seococktail.ru/keysy-sozdanie-i-prodvizhenie/vizovoe-agenstvo-pervyy-vizovyy-centr