VI.ITStudio is an IT studio founded in 2020, which combines two areas - modern IT technologies in website development and the creative world of graphic design. We provide comprehensive services to promote business on the Internet: UX / UI design, website development on WordPress and its technical support, SEO and SMM.

Our goal is to provide Ukrainian business with all the necessary tools for development on Internet platforms. Therefore, it is extremely important for us to do our job well and leave you satisfied.

The VI.IT team will create a quality and user-friendly website not only for your customers, but also for you in the first place, based on your needs and wishes.

Our services

WEBSITE DEVELOPMENT (of any complexity)

⁃ Landing pages

⁃ Full website

⁃ Business card website

⁃ Portfolio website

⁃ We use modern development technologies

⁃ working with WordPress

DESIGN

⁃ We develop a corporate identity that will emphasize the features of the business and ensure brand recognition.

⁃ We implement the concept and visual part of the brand.

⁃ We create an emotion that will definitely make your clients want to buy your product.

Also: SMM services is provided.

ВЕБ ДИЗАЙН ТА РОЗРОБКА САЙТІВ

VI.ITStudio - ІТ студія заснована у 2020 році, яка об‘єднує два направлення - сучасні IT-технології в розробці сайтів та креативний світ графічного дизайну. Ми надаємо комплексні послуги з просування бізнесу в інтернеті: UX/UI дизайн, розробка сайту на WordPress та його технічна підтримка, SEO та SMM.

Наша мета – забезпечити український бізнес усіма необхідними інструментами для розвитку на інтернет-платформах.Тому нам вкрай важливо якісно виконати свою роботу та залишити вас задоволеними.

VI.IT команда створить якісний та зручний сайт не тільки для ваших клієнтів,але й впершу чергу для вас,виходячи з ваших потреб та побажань.

Наші послуги

РОЗРОБКА САЙТІВ(будь-якої складності)

⁃ Односторінкові сайти (лендінги)

⁃ Повноцінний сайт

⁃ Сайт-візитка

⁃ Сайт-портфоліо

⁃ Використовуємо сучасні технології розробки

⁃ Робота з WordPress

ДИЗАЙН

⁃ Розробляємо фірмовий стиль,який підкреслить особливості бізнесу та забезпечить впізнаваність бренду.

⁃ Реалізовуємо концепцію та візуальну частину бренду.

⁃ Створюємо емоцію,яка обов’язково викличе бажання купувати ваш продукт.

А також : послуги SMM