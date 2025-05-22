Портфолио Website "AM Email Marketing"

Моя задача состояла в том, чтобы преобразовать дизайн Figma в полностью настраиваемый и адаптивный маркетинговый веб-сайт HTML/CSS/JS с плавной анимацией.

Сайт создан как настраиваемая тема WordPress и позволяет клиенту напрямую управлять всем контентом — включая текст, кнопки, карточки, видео, профили команды и динамические заголовки — из администратора WP.

Я реализовал анимацию, запускаемую прокруткой, стопки липких карточек, слайдеры выделения и полностью редактируемую карусель отзывов.

Сборка высоко оптимизирована и удобна для мобильных устройств, и она позволяет клиенту создавать новые динамические разделы с помощью параметров темы, не касаясь кода.

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