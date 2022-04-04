Посадка на Wordpress сайта ЖК "Трояндовий"
Задача была сделать управление сайтом с админки по-минимуму. А именно:
- Добавление квартир,
- Добавление коммерческих помещений
- Публикация новостей
- Редактирование некоторых ключевых блоков
У каждого типа постов есть свои, индивидуальные, кастомные поля для наполнения контентом.
В админку сайта был добавлен "пульт управления". С помощью этой панели можно изменить фон первого экрана на главной странице - поменять картинку либо переключится на видео-фон, поменять главный заголовок сайта.
Так же в этой панели можно загрузить фото и видео в галерею, указать условия рассрочки, опубликовать документы и указать контактные данные.
Так как на сайте используется большое количество графики, я решил использовать плагин WP-Optimaze, который позволил повысить скорость загрузки страниц путем кеширования страниц и минификации файлов.
Посмотреть сайт: http://rose.iammarketing.kiev.ua
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