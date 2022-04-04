Посадка на Wordpress сайта ЖК "Трояндовий"

Задача была сделать управление сайтом с админки по-минимуму. А именно:

Добавление квартир,

Добавление коммерческих помещений

Публикация новостей

Редактирование некоторых ключевых блоков

Квартиры, коммерческие помещения, новости - это отдельный тип постов. У квартир есть свои таксономии и термины, по этим данным работает фильтр на странице поиска квартир.

У каждого типа постов есть свои, индивидуальные, кастомные поля для наполнения контентом.

В админку сайта был добавлен "пульт управления". С помощью этой панели можно изменить фон первого экрана на главной странице - поменять картинку либо переключится на видео-фон, поменять главный заголовок сайта.

Так же в этой панели можно загрузить фото и видео в галерею, указать условия рассрочки, опубликовать документы и указать контактные данные.

Так как на сайте используется большое количество графики, я решил использовать плагин WP-Optimaze, который позволил повысить скорость загрузки страниц путем кеширования страниц и минификации файлов.

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