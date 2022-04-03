Посадка верстки на Wordpress сайта "Молодість"
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3 года назад
Посадка на Wordpress сайта "Молодость"
Основная задача была дать заказчику полное управление своим сайтом, а именно:
- Добавление жилых комплексов (Проектов)
- Добавление квартир
- Добавление коммерческих помещений
- Добавление и публикация новостей
- Добавление и публикация вакансий
- Изменение контента в определенных блоках
Информация внутри каждого типа поста записывается с помощью плагина Advanced Custom Fields (Pro). Так же с помощью него записывается и выводится информация в определенных блоках.
На странице редактирования главной страницы добавил возможность управлять очередностью вывода проектов на сайте.
Практически любой блок на сайте заказчик может поменять самостоятельно.
Посмотреть работу над версткой
Посмотреть сайт: http://molodist.iammarketing.com.ua
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