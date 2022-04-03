Посадка верстки на Wordpress сайта "Молодість"

Посадка на Wordpress сайта "Молодость"

Основная задача была дать заказчику полное управление своим сайтом, а именно:

Добавление жилых комплексов (Проектов)

Добавление квартир

Добавление коммерческих помещений

Добавление и публикация новостей

Добавление и публикация вакансий

Изменение контента в определенных блоках

Такие сущности как проекты, квартиры, коммерческая недвижимость, новости, вакансии были сделаны отдельным типов постов. Для квартир и коммерческих помещений дополнительно были добавлены таксономии для привязки их к определенным проектам. Это было сделано для правильной работы фильтра поиска помещений.

Информация внутри каждого типа поста записывается с помощью плагина Advanced Custom Fields (Pro). Так же с помощью него записывается и выводится информация в определенных блоках.

На странице редактирования главной страницы добавил возможность управлять очередностью вывода проектов на сайте.

Практически любой блок на сайте заказчик может поменять самостоятельно.

Посмотреть работу над версткой

Посмотреть сайт: http://molodist.iammarketing.com.ua

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