Посадка вёрстки интернет магазина духов на ВП

Вёрстка сайта была полностью посажена на ВордПресс для управление контентом. Был установлен и настроен плагин Вукоммерс, а также частично переделан бэкенд данного плагина для корректного вывода согласно дизайн макета интернет магазина. Были установлены необходимые плагины для введение и управление функционалом сайта. Сайт работает как Интернет магазин на плагине Вукоммерс, а также как блог для статей по парфюмерии, для этого частично были переделан стандартный вывод нативного ядра движка ВордПресс.

Ссылка на сайт - https://parfum-euro.com/