Посадка вёрстки сайта по обучению этикета на ВП
Добавлена32 просмотра
2 года назад
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Вёрстка сайта была полностью посажена на ВордПресс ( CMS WordPress). Редактируются весь контент - текст, фото, превью, а также футер, хидер, меню сайта, вся процедура добавления услуг и уроков по обучению автоматизирована. Сайт многоязычный, был установлен и настроен необходимый плагин.
Ссылка на сайт - http://etiquette-image.com/