Посадка вёрстки сайта по обучению этикета на ВП

Вёрстка сайта была полностью посажена на ВордПресс ( CMS WordPress). Редактируются весь контент - текст, фото, превью, а также футер, хидер, меню сайта, вся процедура добавления услуг и уроков по обучению автоматизирована. Сайт многоязычный, был установлен и настроен необходимый плагин.

Ссылка на сайт - http://etiquette-image.com/