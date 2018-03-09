Правки сайта на WordPress

ТехЗадание:

Нужно внести правки по верстке, на две страницы сайта подключить и настроить формы обратной связи, добавить иконки социальных сетей в подвал с возможностью их замены с админки, убрать лишние элементы и добавить решение для масштабирования фото, которые я смогу выбирать из админки.

Статус: -Выполнен