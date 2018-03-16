Программирование и верстка интернет-магазина
Добавлена547 просмотров
6 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт разработан на платформе WordPress. Так же были разработаны индивидуальные WooCommerce отчеты, парсинг криптовалюты. Удобная админ-панель позволяет администратору редактировать 100% контента. Была разработана индивидуальная тема без применений сторонних шаблонов.