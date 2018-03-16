Программирование и верстка интернет-магазина

Добавлена
6 лет назад
547 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

https://evergreenburlap.com/

Сайт разработан на платформе WordPress. Так же были разработаны   индивидуальные WooCommerce отчеты, парсинг криптовалюты. Удобная админ-панель позволяет администратору редактировать 100% контента. Была разработана индивидуальная тема без применений сторонних шаблонов.