Программирование и верстка интернет-магазина

https://evergreenburlap.com/

Сайт разработан на платформе WordPress. Так же были разработаны индивидуальные WooCommerce отчеты, парсинг криптовалюты. Удобная админ-панель позволяет администратору редактировать 100% контента. Была разработана индивидуальная тема без применений сторонних шаблонов.