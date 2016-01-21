Разработка информационного портала строительной тематики

Сайт: стройка.kz

Строительный портал, который мы имеем честь вам представить, поможет сориентироваться на строительном рынке, как обывателю, так и профессионалу. Информация расположенная на страницах нашего строительного портала, является повсеместно актуальной и максимально достоверной. Ежедневные обновления на страницах проекта, позволят вам владеть информацией о ведущих строительных компаниях, о новостях, вакансиях и конечно же о ценах на товары и услуги.

Для удобства восприятия информации, строительный портал имеет основные категории, такие как, “Строй инфо” освещает новости, проекты, пресс-релизы строительных компаний, как частного, так и государственного характера. “Мой Дом” в данной категории вы найдете интересные статьи, обзоры, советы и рекомендации по использованию тех или иных строительных материалов, по строительству домов и ремонту жилищных помещений, по улучшению быта и созданию домашнего уюта в короткие сроки с минимальными затратами. “Каталог Стройка” отдел портала, представляет собой рубрикатор товаров и услуг строительных компаний, на страницах которого, Вы сможете ознакомиться с информацией о компаниях, вывести список товаров предлагаемых компанией, получить информацию о ценообразованиях и оставить заявку на приобретение желаемого продукта.

Приятного Вам времяпровождения на страницах нашего строительного портала! Стройка.kz