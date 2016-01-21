Разработка информационного портала Joyday

Разработка информационного портала

CMS: 1С Битрикс

Сайт: joyday.me

JoyDay.me – это информационный ресурс, который был разработан специально для людей, которым необходимо организовать какое-либо

празднество. На данном сайте можно найти огромную базу агентств, а также

частных лиц, которые с радостью помогут вам в этом вопросе.

Направления, по которым работают данные фирмы и специалисты, достаточно

разнообразны, поэтому вы легко сможете найти что-то соответствующее

вашим интересам. На сайте можно ознакомиться со всей необходимой

информацией о специалистах и фирмах, которые здесь зарегистрированы. У

нас Вы имеете возможность самую полную информацию: подробные анкеты,

фотографии, примеры работ, документы об образовании, отзывы клиентов.

Очень важной является информация об образовании, а также оставленные

клиентами отзывы, так как именно благодаря отзывам вы можете

представить, как тот или иной специалист или агентство выполняет свою

работу.