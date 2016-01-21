Разработка информационного портала Joyday
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка информационного портала
CMS: 1С Битрикс
Сайт: joyday.me
JoyDay.me – это информационный ресурс, который был разработан специально для людей, которым необходимо организовать какое-либо
празднество. На данном сайте можно найти огромную базу агентств, а также
частных лиц, которые с радостью помогут вам в этом вопросе.
Направления, по которым работают данные фирмы и специалисты, достаточно
разнообразны, поэтому вы легко сможете найти что-то соответствующее
вашим интересам. На сайте можно ознакомиться со всей необходимой
информацией о специалистах и фирмах, которые здесь зарегистрированы. У
нас Вы имеете возможность самую полную информацию: подробные анкеты,
фотографии, примеры работ, документы об образовании, отзывы клиентов.
Очень важной является информация об образовании, а также оставленные
клиентами отзывы, так как именно благодаря отзывам вы можете
представить, как тот или иной специалист или агентство выполняет свою
работу.