Разработка корпоративного сайта бизнес центров
Добавлена274 просмотра
8 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка корпоративного сайта бизнес центров
CMS: 1С Битрикс
Сайт: koktemgroup.kz
Коктем - бизнес-центры класса A+ в Медеуском районе Алматы, где уникальная архитектура и продуманное наполнение сочетаются с высокой технологичностью и эффективностью.