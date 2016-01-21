Разработка корпоративного сайта бизнес центров

Добавлена
8 лет назад
274 просмотра
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Разработка корпоративного сайта бизнес центров

CMS: 1С Битрикс

Сайт: koktemgroup.kz

Коктем - бизнес-центры класса A+ в Медеуском районе Алматы, где уникальная архитектура и продуманное наполнение сочетаются с высокой технологичностью и эффективностью.