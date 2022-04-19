Сайт для компании Ниссан

Сайт регионального представительства

Мы работали на аутсорсе у одной из московских веб-студий, NDA не подписывали, потому рассказываю как мы сделали сайт для компании Nissan в Беларуси (Белоруссии :)). Разработан он был на CMS Битрикс. Для верстки был прислан готовый дизайн, который выполнен в фирменном стиле компании Ниссан. За 2 недели были сверстаны и протестированы в разных браузерах макеты на HTML5. Затем потребовалось ещё 2 недели, для того, чтобы наш битриксоид Василий уставновил верстку на движок Bitrix.

Самым длительным был процесс согласования материалов, картинок и текстов для наполнения, он шёл около двух месяцев.