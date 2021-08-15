Сайт Каталога на 1С-Битрикс

Добавлена
2 года назад
14 просмотров
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Запрос заказчика:

✅ Верстка по Figm'e

✅ Адаптивная верстка

✅ Мультирегиональность

✅ Сохранение УРЛ старого сайта

✅ Выгрузка товаров из Google sheets в каталог магазина

✅ Обновление цен в каталоге из Google sheets

Технологии проекта:

⚠️ JavaScript, HTML5, CSS3

⚠️ Bitrix Framework

⚠️ Rest API, JSON, AJAX

⚠️ Git