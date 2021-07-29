Сайт команды Lamas

Сайт делал для своей команды. Решил использовать шаблон ибо в приоритете была дальнейшая расширяемость контента хранимого на сайте. Шблон взял со StyleShout, не видел смысла идти на envato и платить за шаблон того же функционала что бы в дальнейшем его заменить на авторский.

Вобщем взял шаблон, натянул на WordPress. Настроил типы записей, их было несколько - цели, события. члены команды и портфолио.

Дальше прикупил SSL сертификат и домен, посадил всё это дело на МакХост и всё было отлично, осталось только настроить сингл пэйдж, но это не срочно.

Сайт сейчас работает по ссылке https://lamasgroup.ru