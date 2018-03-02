Название проекта: Корпоративный сайт компании по альтернативной электроэнергии.

CMS: wordpress

Ссылка на сайт: http://saen.com.ua/

Мои работы по данному сайту:

- полная посадка всех свёрстанных страниц на wordpress c помощью плагина ACF;

- кастомизация админ панели под удобное управление и наполнение;

- ускорение админ-панели за счет отключения у вордпреса проверки обновлений;

- стилизация и изменение админ панели;

Нестандартные и интересные задачи по данному проекту:

- разработка функционала редактирования в админ панели, для нестандартного блока "Мы предлагаем Вам" на странице «Зелёный» тариф (http://saen.com.ua/zeljonyj-tarif.html)

Время потраченное на данную работу: 2 недели