Сайт компании по альтернативной электроэнергии
Добавлена154 просмотра
6 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Название проекта: Корпоративный сайт компании по альтернативной электроэнергии.
CMS: wordpress
Ссылка на сайт: http://saen.com.ua/
Мои работы по данному сайту:
- полная посадка всех свёрстанных страниц на wordpress c помощью плагина ACF;
- кастомизация админ панели под удобное управление и наполнение;
- ускорение админ-панели за счет отключения у вордпреса проверки обновлений;
- стилизация и изменение админ панели;
Нестандартные и интересные задачи по данному проекту:
- разработка функционала редактирования в админ панели, для нестандартного блока "Мы предлагаем Вам" на странице «Зелёный» тариф (http://saen.com.ua/zeljonyj-tarif.html)
Время потраченное на данную работу: 2 недели