Сайт на UMI.CMS

http://rst-project.ru/

Предоставить систему управления, Создать шаблон по предоставленной верстке, создать структуру сайта по макету. Установить на хостинг систему и настроить его работоспособность.

Хостинг и верстка предоставляться заказчиком. Произвести вводные курсы по пользованию системы.