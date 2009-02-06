Сайт на UMI.CMS

Системы управления (CMS)
Добавлена
15 лет назад
328 просмотров
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http://rst-project.ru/

Предоставить систему управления, Создать шаблон по предоставленной верстке, создать структуру сайта по макету. Установить на хостинг систему и настроить его работоспособность.

Хостинг и верстка предоставляться заказчиком. Произвести вводные курсы по пользованию системы.