Сайт по продаже дверей и фурнитуры (OpenCart)
Добавлена122 просмотра
4 года назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт по продаже дверей и фурнитуры (OpenCart) с возможность заказа прямо с сайта, таблица всех параметров двери и комплектующих. Также была проведена СЕО-оптимизация сайта, как русской так и румынской версии. В сутки до 350 уников по статистике Google Analytics.
Проект написан на OpenCart: https://portepiano.md/