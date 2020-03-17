Сайт по продаже дверей и фурнитуры (OpenCart) с возможность заказа прямо с сайта, таблица всех параметров двери и комплектующих. Также была проведена СЕО-оптимизация сайта, как русской так и румынской версии. В сутки до 350 уников по статистике Google Analytics.

Проект написан на OpenCart: https://portepiano.md/