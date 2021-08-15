Сайт с Личным кабинетом на 1С-Битрикс

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Запрос заказчика:
✅ Верстка по Figm'e
✅ Адаптивная верстка
✅ Калькулятор квартир
✅ Личный кабинет Клиента
✅ Авторизация по номеру телефона с привязкой в CRM Битрикс24
✅ Система сравнивание выбранных квартир
✅ Возможность добавлять в Избранное
✅ Двухсторонний обмен с CRM Битрикс24
Технологии проекта:
⚠️ JavaScript, HTML5, CSS3
⚠️ Bitrix Framework
⚠️ Rest API, JSON, AJAX
⚠️ Git