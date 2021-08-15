Сайт с Личным кабинетом на 1С-Битрикс

Запрос заказчика:

✅ Верстка по Figm'e

✅ Адаптивная верстка

✅ Калькулятор квартир

✅ Личный кабинет Клиента

✅ Авторизация по номеру телефона с привязкой в CRM Битрикс24

✅ Система сравнивание выбранных квартир

✅ Возможность добавлять в Избранное

✅ Двухсторонний обмен с CRM Битрикс24

Технологии проекта:

⚠️ JavaScript, HTML5, CSS3

⚠️ Bitrix Framework

⚠️ Rest API, JSON, AJAX

⚠️ Git