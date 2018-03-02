Сайт строительной компании SUNCITY

Добавлена
6 лет назад
146 просмотров
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Название проекта: Сайт строительной компании SUNCITY.

CMS: wordpress

Ссылка на сайт: http://suncity.od.ua/

Мои работы по данному сайту:

- полная посадка всех свёрстанных страниц на wordpress c помощью плагина ACF;

- кастомизация админ панели под удобное управление и наполнение;

- ускорение админ-панели за счет отключения у вордпреса проверки обновлений;

Нестандартные и интересные задачи по данному проекту:

- разработка модуля по просмотру и выбору квартир (http://suncity.od.ua/ блок "ВЫБОР КВАРТИР")

Время потраченное на данную работу: 1 месяц