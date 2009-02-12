Система управления сайтом "AVAX CMS"

Системы управления (CMS)
Добавлена
15 лет назад
180 просмотров
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Некоторые возможности:

- удобный и функциональный интерфейс с использованием AJAX

- возможность создания неограниченного кол-ва разделов неограниченной вложенности

- универсальный редактор любых таблиц базы данных связанных с разделом

- синхронизация любых таблиц базы (списки товаров, новости и т.п.) с любой другой (1C, Access) посредством файлов Excel (.xls)

- менеджер файлов с возможность просмотра изображений в виде "эскизы страниц"

- редактор изображений