Система управления сайтом "AVAX CMS"
Системы управления (CMS)
Добавлена180 просмотров
15 лет назад
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Некоторые возможности:
- удобный и функциональный интерфейс с использованием AJAX
- возможность создания неограниченного кол-ва разделов неограниченной вложенности
- универсальный редактор любых таблиц базы данных связанных с разделом
- синхронизация любых таблиц базы (списки товаров, новости и т.п.) с любой другой (1C, Access) посредством файлов Excel (.xls)
- менеджер файлов с возможность просмотра изображений в виде "эскизы страниц"
- редактор изображений