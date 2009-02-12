Система управления сайтом "AVAX CMS"

Некоторые возможности:

- удобный и функциональный интерфейс с использованием AJAX

- возможность создания неограниченного кол-ва разделов неограниченной вложенности

- универсальный редактор любых таблиц базы данных связанных с разделом

- синхронизация любых таблиц базы (списки товаров, новости и т.п.) с любой другой (1C, Access) посредством файлов Excel (.xls)

- менеджер файлов с возможность просмотра изображений в виде "эскизы страниц"

- редактор изображений