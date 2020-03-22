Создание информационного сайта сообщества на WP

Добавлена
4 года назад
59 просмотров
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Создание сайта медиа-проекта The Flying Loft. Выполненные работы:

– установлен и настроен сайт на Wordpresss;

– внесены индивидуальные изменения верстки и логики в рамках дочерней темы;

– подобраны и настроены плагины, выполняющие необходимую по ТЗ функциональность;

– оптимизирована скорость загрузки страниц.