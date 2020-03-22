Создание информационного сайта сообщества на WP
Добавлена59 просмотров
4 года назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание сайта медиа-проекта The Flying Loft. Выполненные работы:
– установлен и настроен сайт на Wordpresss;
– внесены индивидуальные изменения верстки и логики в рамках дочерней темы;
– подобраны и настроены плагины, выполняющие необходимую по ТЗ функциональность;
– оптимизирована скорость загрузки страниц.