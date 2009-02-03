Установка и настройка CMS WordPress
Системы управления (CMS)
Добавлена125 просмотров
15 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Устанавливаю и настраиваю CMS WordPress.
В услугу входит:
- установка
- перевод шаблона на русский язык (если необходимо)
- настройка ЧПУ
- оптимизация блога для поисковых систем
- создание необходимых рубрик
- настройка виджетов/расположение блоков
- настройка кросспостинга
- настройка RSS-ленты (редирект с основного фида на Feedburner)
- защита от спама (в том числе установка captcha)
- снижение нагрузки на сервер (кеширование, отключение ненужных функций)
- регистрация в каталогах и рейтингах блогов, RSS каталогах
- установка и настройка других плагинов по вашему желанию
Стоимость услуги - 10$ за 1 сайт.
Контактные данные:
E-mail: [email protected]
ICQ: 8-219-959
P.S. На скриншоте мой блог на WordPress. У вас будет не хуже!