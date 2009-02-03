Установка и настройка CMS WordPress

Устанавливаю и настраиваю CMS WordPress.

В услугу входит:

- установка

- перевод шаблона на русский язык (если необходимо)

- настройка ЧПУ

- оптимизация блога для поисковых систем

- создание необходимых рубрик

- настройка виджетов/расположение блоков

- настройка кросспостинга

- настройка RSS-ленты (редирект с основного фида на Feedburner)

- защита от спама (в том числе установка captcha)

- снижение нагрузки на сервер (кеширование, отключение ненужных функций)

- регистрация в каталогах и рейтингах блогов, RSS каталогах

- установка и настройка других плагинов по вашему желанию

Стоимость услуги - 10$ за 1 сайт.

Контактные данные:

E-mail: [email protected]

ICQ: 8-219-959

P.S. На скриншоте мой блог на WordPress. У вас будет не хуже!