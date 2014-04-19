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Веб-платформа dbRus
Системы управления (CMS)
Добавлена
10 лет назад
178 просмотров
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Первый проект на jQuery+PHP+MySql с информационной системой, реализованной через веб-интерфейс.
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Илья
veddbrus
Был
4 года назад
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