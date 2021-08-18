Веб сайты на CMS WordPress

Создаю сайты "под ключ" на CMS WordPress с уникальным дизайном.

Адаптированы под десктоп, телефон, планшет.

Регистрация в Яндекс и Google, счетчики посетителей.

Кликабельные телефоны, кнопки соцсетей и мессенджеров.

Ответственно подхожу к работе, всегда на связи.

Опыт работы 7 лет.

Портфолио:

Создать сайт, сделать сайт, заказать сайт, купить сайт