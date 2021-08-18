Веб сайты на CMS WordPress

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создаю сайты "под ключ" на CMS WordPress с уникальным дизайном.
Адаптированы под десктоп, телефон, планшет.
Регистрация в Яндекс и Google, счетчики посетителей.
Кликабельные телефоны, кнопки соцсетей и мессенджеров.
Ответственно подхожу к работе, всегда на связи.
Опыт работы 7 лет.
Портфолио: