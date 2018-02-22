Верстка и натяжка на Wordpress Кардан Сервис

http://xn--80aagggti1ayeje.xn--p1ai/

Сайт-визитка авторемонтной мастерской Кардан Сервис.

Сайт был разработан на WordPress платформе с применением удобной админ панели, которая дает возможность редактировать 100% контента на сайте. Полностью кастомная тема без применения шаблонов.