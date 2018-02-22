Верстка и натяжка на Wordpress Кардан Сервис
Добавлена288 просмотров
6 лет назад
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Сайт-визитка авторемонтной мастерской Кардан Сервис.
Сайт был разработан на WordPress платформе с применением удобной админ панели, которая дает возможность редактировать 100% контента на сайте. Полностью кастомная тема без применения шаблонов.