Верстка и натяжка на WP HudsonCountyCriminalLawyer

Добавлена
6 лет назад
376 просмотров
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https://www.hudsoncountycriminallawyer.com/

Сайт-визитка адвокатской фирмы Hudson County Criminal Lawyer включает в себя разделы "о нас", отзывы клиентов, блог, контактную информацию, форму обратной связи.  

Данный ресурс был создан на базе WordPress. Удобная админ-панель позволяет владельцу сайта  редактировать 100% контента. Тема была создана с нуля без применения сторонних шаблонов.