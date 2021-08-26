Верстка и посадка на WordPress — Туры по Беларуси

Верстка и посадка на WordPress - Автобусные туры по Беларуси.

Стояла задача сверстать и посадить верстку на WordPress. Было сверстано 11+ страницы, которые в дальнейшем были установлены на WordPress. Так же через административную панель есть возможность динамически менять контент.

WordPress, ACF Pro, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Responsive, БЭМ

Ссылка — тык.

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Мобильные телефоны - 79,

Компьютеры - 91.