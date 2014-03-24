Верстка лендинга на WordPress

Добавлена
10 лет назад
195 просмотров
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По макетам заказчика был сверстан лендинг и натянут на WordPress. Особенности:

  • нестандартные шрифты
  • возможность изменять все тексты из админки
  • дополнительный тип материала «портфолио»
  • фото и видео в портфолио
  • информация о работе в портфолио разворачивается по клику, пролистывается, видео и фото можно просмотреть в увеличенном варианте