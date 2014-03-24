Верстка лендинга на WordPress

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По макетам заказчика был сверстан лендинг и натянут на WordPress. Особенности:
- нестандартные шрифты
- возможность изменять все тексты из админки
- дополнительный тип материала «портфолио»
- фото и видео в портфолио
- информация о работе в портфолио разворачивается по клику, пролистывается, видео и фото можно просмотреть в увеличенном варианте