Верстка лендинга на WordPress

По макетам заказчика был сверстан лендинг и натянут на WordPress. Особенности:

нестандартные шрифты

возможность изменять все тексты из админки

дополнительный тип материала «портфолио»

фото и видео в портфолио

информация о работе в портфолио разворачивается по клику, пролистывается, видео и фото можно просмотреть в увеличенном варианте