WordPress шаблон для do1c.ru

Добавлена
10 лет назад
116 просмотров
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  • нестандартный вид главной и внутренних страниц
  • админ панель для настроек темы
  • нестандартные шрифты, в т.ч. icomoon (шрифт с иконками)
  • форма обратной связи