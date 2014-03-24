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WordPress шаблон для makakas.ru
Системы управления (CMS)
Добавлена
10 лет назад
110 просмотров
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Выполнена верстка wordpress шаблона в соответствии с макетами заказчика. Особенности шаблона:
нестандартная верстка главной и внутренних страниц
дополнительный тип материалов — проекты
доработка плагина Breadcrumbs NavXT
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735 КБ
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3 МБ
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2 МБ
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1 МБ
Руслан Гилязетдинов
Ma3oBblu
Был
3 года назад
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