WordPress шаблон для makakas.ru

Добавлена
10 лет назад
110 просмотров
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Выполнена верстка wordpress шаблона в соответствии с макетами заказчика. Особенности шаблона:

  • нестандартная верстка главной и внутренних страниц
  • дополнительный тип материалов — проекты
  • доработка плагина Breadcrumbs NavXT