WordPress шаблон для стомалогии

Добавлена
10 лет назад
159 просмотров
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Был доработан существующий шаблон для стоматологии «Доктор Зубоф» www.drzubof.ru. Особенности шаблоны:

  • добавлены типы материалов: отзывы, специалисты, слайды, акции, FAQ
  • добавлены шаблоны страниц
  • добавлена форма «запись на консультацию»
  • часть настроек шаблоны вынесена в админку