WordPress шаблон для стомалогии

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Был доработан существующий шаблон для стоматологии «Доктор Зубоф» www.drzubof.ru. Особенности шаблоны:
- добавлены типы материалов: отзывы, специалисты, слайды, акции, FAQ
- добавлены шаблоны страниц
- добавлена форма «запись на консультацию»
- часть настроек шаблоны вынесена в админку